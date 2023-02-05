RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок нерухомості близький
до тяжкого падіння: які є...

Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 кві, 2023 18:06

Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ринок нерухомості перебуває в кризовій ситуації. Собівартість житла зростає, а попит знижується. Всього аналітики називають три сценарії розвитку ситуації.

Дивися повний текст
Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 кві, 2023 18:06

стрибкоподібно наростає хвиля повернення українських біженців;

Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в старые Васюки
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 27.09.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на...
R2 » П'ят 07 кві, 2023 12:05
1 361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 кві, 2023 12:06
Scorpion1
Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
R2 » Пон 13 бер, 2023 12:08
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 12:08
Sergius
Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що...
R2 » Нед 05 лют, 2023 23:08
3 349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 10:54
ealeksandra777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7817)
30.04.2023 18:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.