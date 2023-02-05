|
|
Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 кві, 2023 18:06
Пропонуємо до обговорення:
В Україні ринок нерухомості перебуває в кризовій ситуації. Собівартість житла зростає, а попит знижується. Всього аналітики називають три сценарії розвитку ситуації.
Дивися повний текст Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98985
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 кві, 2023 18:06
стрибкоподібно наростає хвиля повернення українських біженців;
Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в старые Васюки
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5601
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор