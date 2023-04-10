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Заберуть за лічені дні: авто,
які буде легко продати...

Заберуть за лічені дні: авто, які буде легко продати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 13:02

Заберуть за лічені дні: авто, які буде легко продати...

Пропонуємо до обговорення:
Індустрія авто розвивається блискавичними темпами – щороку виходять нові моделі, які в усьому кращі за попередників. Минуле покоління вже цікавить все менше людей, а отже – падає в ціні. Однак, є транспорт, який не сильно просідає в ціні, або ж мають величезний попит попри вік чи пробіг.

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Заберуть за лічені дні: авто, які буде легко продати навіть через 5 років
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 13:02

Страно... тойоту рав 4 продаю уже 2 месяц, 14 год ,диз и ниток даже не Смотрит.
Может кому то нужно то звоните 0980410202
kravabkoleg
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