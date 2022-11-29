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Вчені розробили систему штучного інтелекту, здатну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 тра, 2023 00:06
Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Техасу навчились використовувати LLM (велику мовну модель) GPT для читання людських думок. Розроблений нещодавно мовний декодер здатний перетворювати думки людей у текст.
Дивися повний текст Вчені розробили систему штучного інтелекту, здатну перетворювати людські думки на слова
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Додано: Чет 04 тра, 2023 00:06
Эта штука, декодер "чтения мыслей", будет намного лучше "детектора лжи". Личной приватности наступит конец. На эту тему были похожие сюжеты из сериала "Чёрное зеркало" (2011-2019), и фильма "Анон" (2018) с актёром Клайв Оуэном.
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Ірина_
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