Однією з важливих умов фінансування України в рамках нової програми з МВФ є розробка Національної стратегії доходів (НСД).
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«Податкова реформа – це не про зменшення ставок податків», – Гетманцев
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:53
«Податкова реформа – це не про зменшення ставок...
Пропонуємо до обговорення:
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«Податкова реформа – це не про зменшення ставок податків», – Гетманцев
Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:53
то есть обещанное ранее проскакивающее снижение с 18% благорастворилось в воздухе?
ясно понятно
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