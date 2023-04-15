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«Податкова реформа – це
не про зменшення ставок...

«Податкова реформа – це не про зменшення ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:53

«Податкова реформа – це не про зменшення ставок...

Пропонуємо до обговорення:
Однією з важливих умов фінансування України в рамках нової програми з МВФ є розробка Національної стратегії доходів (НСД).

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«Податкова реформа – це не про зменшення ставок податків», – Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:53

то есть обещанное ранее проскакивающее снижение с 18% благорастворилось в воздухе?
ясно понятно
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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