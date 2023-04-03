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Дефіциту не уникнути:
українців попередили про...

Дефіциту не уникнути: українців попередили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:56

Дефіциту не уникнути: українців попередили про...

Пропонуємо до обговорення:
Віялові відключення світла розпочнуться в Україні у липні-серпні 2023 року.

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Дефіциту не уникнути: українців попередили про відключення світла влітку
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:56

ну еще бы
в 2 раза платить смогут не только лишь все,
это привилегия а не право (с)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 14:00

Так летом и солнце должно светить поболее, чем зимой. И электроотопление не включают, и световой день длиннее.

И все равно не хватит?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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