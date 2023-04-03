Віялові відключення світла розпочнуться в Україні у липні-серпні 2023 року.
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Дефіциту не уникнути: українців попередили про відключення світла влітку
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:56
Дефіциту не уникнути: українців попередили про...
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Дефіциту не уникнути: українців попередили про відключення світла влітку
Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:56
ну еще бы
в 2 раза платить смогут не только лишь все,
это привилегия а не право (с)
Додано: П'ят 05 тра, 2023 14:00
Так летом и солнце должно светить поболее, чем зимой. И электроотопление не включают, и световой день длиннее.
И все равно не хватит?
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