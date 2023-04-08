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У МВС планують змінити процедуру
складання іспитів на права

У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:02

У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права

Пропонуємо до обговорення:
У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ заявили, що планують змінити процедуру складання іспитів для отримання водійського посвідчення.

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У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:02

это уже третий год подряд полная видеозапись всего процесса. Как не работала так и не работает.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:17

:D и на границе установите видео для рук и ног таможенников :D чтобы не брали бабки за ухилянтов и контробас :D и в кабинетах ченуш тоже для их рук камеры установите :D
....та ну ну его...лучше работяг пресовать
konstantin kirovograd
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