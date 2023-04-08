У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ заявили, що планують змінити процедуру складання іспитів для отримання водійського посвідчення.
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У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:02
У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права
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У МВС планують змінити процедуру складання іспитів на права
Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:02
это уже третий год подряд полная видеозапись всего процесса. Как не работала так и не работает.
Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:17
и на границе установите видео для рук и ног таможенников чтобы не брали бабки за ухилянтов и контробас и в кабинетах ченуш тоже для их рук камеры установите
....та ну ну его...лучше работяг пресовать
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