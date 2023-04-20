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Економічно обґрунтований тариф
на електроенергію для...

Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 тра, 2023 21:51

Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.

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Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для українців майже вчетверо вищий за чинний – НКРЕКП
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Повідомлення Додано: Суб 06 тра, 2023 21:52

Лохотрон. В цене на эл энергию больше половины налогов с казнокрадской составляющей.
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