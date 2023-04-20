Чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.
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Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для українців майже вчетверо вищий за чинний – НКРЕКП
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Додано: Суб 06 тра, 2023 21:51
Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для...
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Дивися повний текст
Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для українців майже вчетверо вищий за чинний – НКРЕКП
Додано: Суб 06 тра, 2023 21:52
Лохотрон. В цене на эл энергию больше половины налогов с казнокрадской составляющей.
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