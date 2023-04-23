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Частина українців отримає по
дві пенсії. Як зміняться...

Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 11:40

Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні група народних депутатів на чолі з керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією розробила законопроєкт про пенсійну реформу (№9212). У результаті кожного працюючого відкриють особистий пенсійний рахунок, а гроші з цього рахунку можна буде отримувати зі звичайною пенсією після виходу на заслужений відпочинок.

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Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться виплати після пенсійної реформи
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 11:40

А як же інфляція?
alex7k
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 11:50

Re: Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться...

alex7k написав:А як же інфляція?
Це проблеми "індейців"
GALeon
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