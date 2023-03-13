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Як змінились ціни на харчі
за рік - думка експерта

Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:39

Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за рік повномасштабної війни харчові продукти подорожчали на 31,5%.

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Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:39

І дешевше навряд чи буде
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