В Україні за рік повномасштабної війни харчові продукти подорожчали на 31,5%.
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Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
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Додано: Нед 07 тра, 2023 20:39
Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
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Дивися повний текст
Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
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