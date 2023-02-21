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Французька компанія
запускатиме туристів у космос

Французька компанія запускатиме туристів у космос
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 23:22

Французька компанія запускатиме туристів у космос

Пропонуємо до обговорення:
Французький стартап Zephalto планує запускати туристів в стратосферу на відстань до 25 км від Землі.

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Французька компанія запускатиме туристів у космос
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 23:22

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