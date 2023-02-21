Французький стартап Zephalto планує запускати туристів в стратосферу на відстань до 25 км від Землі.
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Французька компанія запускатиме туристів у космос
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Додано: Пон 08 тра, 2023 23:22
Французька компанія запускатиме туристів у космос
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Французька компанія запускатиме туристів у космос
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