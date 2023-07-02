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Інвестування у землю
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо ринок землі наразі якраз заточений під дрібних фермерів - 100 га ні про що, але артіль (слово умовне) може зібрати 300-500-1000 га. та й певний капітал є.
Досвід після роздачі паїв показує, що це не працює: олігархи-конкуренти задавлять.
давайте тут продовжимо - а можете навести приклади, що мається на увазі. не бачу надто великої концентрації землі у олігархів. як вони задавлять?
якщо про те, що зараз сільське господарство не надто прибуткове - це вже інша справа. після війни, коли логістики вирівняється - стане норм.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:11
Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.
Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні (тимчасово можуть жити в нішах, куди поки що не прийшли олігархи, наприклад варити бринзу, але це ТИМЧАСОВО). І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. Прибутковими стають ті, хто можуть продукцією самі загрузити хоча б один корабель, мають свій елеватор, тощо...
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:35
Дюрі-бачі написав:Shaman
От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.
Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях.
Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.
І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:41
The_Rebel написав:
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І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки.
Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:41
Дюрі-бачі написав:Shaman
От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.
Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні (тимчасово можуть жити в нішах, куди поки що не прийшли олігархи, наприклад варити бринзу, але це ТИМЧАСОВО). І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. Прибутковими стають ті, хто можуть продукцією самі загрузити хоча б один корабель, мають свій елеватор, тощо...
якись погані приклади мають місце бути - але я більше про систему.
так в багатьох випадках великий бізнес може потіснити дрібний. але по-перше, це вже не олігархи, а просто великий бізнес. по-друге, а хто сказав, що дрібні фермери не заробляють - просто в них економіка трохи інша.
так ось, як на мене є ряд нюансів.
перше - закон про землю зараз стимулює якраз дрібних.
друге - сільське господарство погано масштабується. зустрічав дві оцінки максимального розміру господарства - 10 т га та 50 т га. все що більше, починає страждати через неефективність керування.
трете - скільки у Україні пашні? - 32 млн га (це без садів та інше). а який максимальний банк - 500 т га здається. господарства з площею 10 т га займають не більше 20% земель. тобто не поки що не бачимо якоїсь великої концентрації.
з приводу прибутковості великих - не знаю, чому навели Нібулон - найбільший трейдер. так от, там й до війни були проблеми, а зараз - не знаю, як викрутяться.
хто ще
Укрлендфармінг - епопею пригод Бахматюка можете почитати
Кернел - щось останні події з землею й делістингом не дуже надихають ідею корпоративного керування в країні
МХП - тут наче все добре, хоча кажуть, що й там є проблеми, але які - не знаю.
Мрія взагалі збанкрутувала.
й це все до війни
одна з головних причин проблем - це кредити. щоб купити всю цю західну техніку, потрібні великі гроші. а схоже рівень нашого мікроменеджменту, точніше ризик-менеджменту страждає. при зростанні кредити - це добре. при форс-мажорах - це ризик. а в нас зараз повний фуллхауз форс-мажорів.
тому на перспективи дрібного сільського виробництва дивлюся з оптимізмом - ми можемо конкурувати з Європою не дивлячись на всі їх субсідії
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Shaman
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:46
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The_Rebel
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:58
Shaman
На мою думку на заході країни інвестувати не вигідно, бо землі не такі родючі і дуже дорого просять (звичайно, якщо знайдете за 1000 дол., то вигідно). Проте можливо доречно зараз було б інвестувати у масиви землі в регіонах, що були окуповані - Чернігівська, Сумська, Харківська... Вона там родюча, окупація була відносно недовгою, тому земля не тах сильно постраждала, як наприклад, в Запоріжській області. При цьому багато людей виїхало, вони б зараз віддали набагато дешевше. Але це довготрокова інвестиція, вона окупиться за умови, що нас візьмуть в НАТО та ЄС, при цьому близький кордон з північними виродками має вберегти ці землі від забруднення радіацією, бо як бачимо по нагнітанню ситуації, якщо така катастрофа станеться у Енергодарі, то за сотні км радіусом землі будуть непридатними
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The_Rebel
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