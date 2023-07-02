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Страхові Компанії та КУА / Персональні інвестиції / Інвестування у землю Інвестування у землю + Додати

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на тему #<123 Додано: Нед 02 лип, 2023 11:58 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: бо ринок землі наразі якраз заточений під дрібних фермерів - 100 га ні про що, але артіль (слово умовне) може зібрати 300-500-1000 га. та й певний капітал є. бо ринок землі наразі якраз заточений під дрібних фермерів - 100 га ні про що, але артіль (слово умовне) може зібрати 300-500-1000 га. та й певний капітал є.

Досвід після роздачі паїв показує, що це не працює: олігархи-конкуренти задавлять. Досвід після роздачі паїв показує, що це не працює: олігархи-конкуренти задавлять.

давайте тут продовжимо - а можете навести приклади, що мається на увазі. не бачу надто великої концентрації землі у олігархів. як вони задавлять?



якщо про те, що зараз сільське господарство не надто прибуткове - це вже інша справа. після війни, коли логістики вирівняється - стане норм. давайте тут продовжимо - а можете навести приклади, що мається на увазі. не бачу надто великої концентрації землі у олігархів. як вони задавлять?якщо про те, що зараз сільське господарство не надто прибуткове - це вже інша справа. після війни, коли логістики вирівняється - стане норм. Shaman

Повідомлень: 3715 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 12:11 Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.

Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні (тимчасово можуть жити в нішах, куди поки що не прийшли олігархи, наприклад варити бринзу, але це ТИМЧАСОВО). І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. Прибутковими стають ті, хто можуть продукцією самі загрузити хоча б один корабель, мають свій елеватор, тощо... Дюрі-бачі

Повідомлень: 930 З нами з: 29.07.22 Подякував: 99 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 12:35 Дюрі-бачі написав: Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.

Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні. І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях.

Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.

І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях Теж цікавить питання інвестицій в землю. І теж з Закарпаття. Трохи порозбирався в темі і подосліджував. На Закарпатті тут нереальні ціни на с/г землю. Деякі думають, що вона золота, хоча в тут далеко не чорноземи, і виставляють ціни у разів 3-4 більше за середньоукраїнскі. Або таку ж ціну, але за сотку)) Тут є ціни 10-15 тис.уе за гектар, а то й більше. Ну звичайно, навряд чи хтось купить, але люди думають що це їх золота жила.І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. Тому вільної землі тут мало. А якщо і є, то інвестувати не вигідно, бо ділянки в основному мають малий розмір, дуже дорогі, і якщо займатись фермерством, то взагалі не конкурують з чорноземами України. Наприклад, в інших регіонах України можна взяти 10-15 га одним масивом по ціні 1500 дол., таким чином маючи 30-50 тис. дол. можна зробити якийсь старт в фермерстві. А в Закарпатті за ці гроші хіба можна знайти 3-5 гектарів і то розбиті на 3 ділянки в різних місцях The_Rebel

Повідомлень: 80 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 12:41 The_Rebel написав: [

І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки. І це не Рошен ніби, а Аваков скупив півЗакарпаття (взяв в оренду паї на 49 років) і посадив фундуки.

Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен. Може й регіонали якісь скупили, в я не досліджував фірми-прокладки. Але вже багато років весь урожай монопольно забирає Рошен. Дюрі-бачі

Повідомлень: 930 З нами з: 29.07.22 Подякував: 99 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 12:41 Дюрі-бачі написав: Shaman От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.

Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні (тимчасово можуть жити в нішах, куди поки що не прийшли олігархи, наприклад варити бринзу, але це ТИМЧАСОВО). І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. Прибутковими стають ті, хто можуть продукцією самі загрузити хоча б один корабель, мають свій елеватор, тощо... От був в нас в селі невеликий виноградник, роздали народу ряди, організували ТОВ, кілька років продавали урожай в "Чизай" і все було наче нормально. А раз "випадково" пролетів над ним літак, який обробляв сусідні землі від бур'янів - половина винограда висохла, ТОВ збанкрутувало, землю викупив "Рошен" під горішки.Щодо концентрації - гляньте на той же Нібулон. От в таких підприємств є шанс приносити прибуток, а в дрібних - ні (тимчасово можуть жити в нішах, куди поки що не прийшли олігархи, наприклад варити бринзу, але це ТИМЧАСОВО). І це не ноу-хау України, а європейська практика, де дрібні фермери виживають виключно на державних дотаціях. Прибутковими стають ті, хто можуть продукцією самі загрузити хоча б один корабель, мають свій елеватор, тощо...

якись погані приклади мають місце бути - але я більше про систему.



так в багатьох випадках великий бізнес може потіснити дрібний. але по-перше, це вже не олігархи, а просто великий бізнес. по-друге, а хто сказав, що дрібні фермери не заробляють - просто в них економіка трохи інша.



так ось, як на мене є ряд нюансів.

перше - закон про землю зараз стимулює якраз дрібних.

друге - сільське господарство погано масштабується. зустрічав дві оцінки максимального розміру господарства - 10 т га та 50 т га. все що більше, починає страждати через неефективність керування.

трете - скільки у Україні пашні? - 32 млн га (це без садів та інше). а який максимальний банк - 500 т га здається. господарства з площею 10 т га займають не більше 20% земель. тобто не поки що не бачимо якоїсь великої концентрації.



з приводу прибутковості великих - не знаю, чому навели Нібулон - найбільший трейдер. так от, там й до війни були проблеми, а зараз - не знаю, як викрутяться.



хто ще

Укрлендфармінг - епопею пригод Бахматюка можете почитати

Кернел - щось останні події з землею й делістингом не дуже надихають ідею корпоративного керування в країні

МХП - тут наче все добре, хоча кажуть, що й там є проблеми, але які - не знаю.

Мрія взагалі збанкрутувала.

й це все до війни



одна з головних причин проблем - це кредити. щоб купити всю цю західну техніку, потрібні великі гроші. а схоже рівень нашого мікроменеджменту, точніше ризик-менеджменту страждає. при зростанні кредити - це добре. при форс-мажорах - це ризик. а в нас зараз повний фуллхауз форс-мажорів.



тому на перспективи дрібного сільського виробництва дивлюся з оптимізмом - ми можемо конкурувати з Європою не дивлячись на всі їх субсідії якись погані приклади мають місце бути - але я більше про систему.так в багатьох випадках великий бізнес може потіснити дрібний. але по-перше, це вже не олігархи, а просто великий бізнес. по-друге, а хто сказав, що дрібні фермери не заробляють - просто в них економіка трохи інша.так ось, як на мене є ряд нюансів.перше - закон про землю зараз стимулює якраз дрібних.друге - сільське господарство погано масштабується. зустрічав дві оцінки максимального розміру господарства - 10 т га та 50 т га. все що більше, починає страждати через неефективність керування.трете - скільки у Україні пашні? - 32 млн га (це без садів та інше). а який максимальний банк - 500 т га здається. господарства з площею 10 т га займають не більше 20% земель. тобто не поки що не бачимо якоїсь великої концентрації.з приводу прибутковості великих - не знаю, чому навели Нібулон - найбільший трейдер. так от, там й до війни були проблеми, а зараз - не знаю, як викрутяться.хто щеУкрлендфармінг - епопею пригод Бахматюка можете почитатиКернел - щось останні події з землею й делістингом не дуже надихають ідею корпоративного керування в країніМХП - тут наче все добре, хоча кажуть, що й там є проблеми, але які - не знаю.Мрія взагалі збанкрутувала.й це все до війниодна з головних причин проблем - це кредити. щоб купити всю цю західну техніку, потрібні великі гроші. а схоже рівень нашого мікроменеджменту, точніше ризик-менеджменту страждає. при зростанні кредити - це добре. при форс-мажорах - це ризик. а в нас зараз повний фуллхауз форс-мажорів.тому на перспективи дрібного сільського виробництва дивлюся з оптимізмом - ми можемо конкурувати з Європою не дивлячись на всі їх субсідії Shaman

Повідомлень: 3715 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 12:46

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-2-2-ga-v-holmoku-IDRZJMQ.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyanka-240-sotin-holmok-IDSdIae.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-ga-blya-ozera-v-s-pstryalovo-IDS8TYw.html



Ось тут хочуть 46 тис дол. за гектарик:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-zemelna-dlyanka-v-smt-bushtino-IDS5GnB.html Цікаво коли інвестор зможе відбити вартість))



А ось по 1000-2000 дол. не зустрічав ділянок Декілька прикладів навскидку:Ось тут хочуть 46 тис дол. за гектарик:Цікаво коли інвестор зможе відбити вартість))А ось по 1000-2000 дол. не зустрічав ділянок The_Rebel

Повідомлень: 80 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 12:58 Shaman

На мою думку на заході країни інвестувати не вигідно, бо землі не такі родючі і дуже дорого просять (звичайно, якщо знайдете за 1000 дол., то вигідно). Проте можливо доречно зараз було б інвестувати у масиви землі в регіонах, що були окуповані - Чернігівська, Сумська, Харківська... Вона там родюча, окупація була відносно недовгою, тому земля не тах сильно постраждала, як наприклад, в Запоріжській області. При цьому багато людей виїхало, вони б зараз віддали набагато дешевше. Але це довготрокова інвестиція, вона окупиться за умови, що нас візьмуть в НАТО та ЄС, при цьому близький кордон з північними виродками має вберегти ці землі від забруднення радіацією, бо як бачимо по нагнітанню ситуації, якщо така катастрофа станеться у Енергодарі, то за сотні км радіусом землі будуть непридатними The_Rebel

Повідомлень: 80 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 13:22 The_Rebel написав: Shaman

Проте можливо доречно зараз було б інвестувати у масиви землі в регіонах, що були окуповані - Чернігівська, Сумська, Харківська... Вона там родюча, окупація була відносно недовгою, тому земля не тах сильно постраждала, як наприклад, в Запоріжській області. При цьому багато людей виїхало, вони б зараз віддали набагато дешевше. Проте можливо доречно зараз було б інвестувати у масиви землі в регіонах, що були окуповані -.. Вона там родюча, окупація була відносно недовгою, тому земля не тах сильно постраждала, як наприклад, в Запоріжській області. При цьому багато людей виїхало, вони б зараз віддали набагато дешевше.

Эти области ещё только ждут разминирования. Особенно плохо в Харьковской области.

На Черниговщине и Сумщине тоже регулярно подрываются на ВОПах.

Сколько сапёры ещё будут вылавливать ВОПы по полям - никому неизвестно Эти области ещё только ждут разминирования. Особенно плохо в Харьковской области.На Черниговщине и Сумщине тоже регулярно подрываются на ВОПах.Сколько сапёры ещё будут вылавливать ВОПы по полям - никому неизвестно maniachello Повідомлень: 261 З нами з: 25.03.08 Подякував: 70 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 13:27 The_Rebel написав: Декілька прикладів навскидку:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-2-2-ga-v-holmoku-IDRZJMQ.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyanka-240-sotin-holmok-IDSdIae.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-ga-blya-ozera-v-s-pstryalovo-IDS8TYw.html



Ось тут хочуть 46 тис дол. за гектарик:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-zemelna-dlyanka-v-smt-bushtino-IDS5GnB.html Цікаво коли інвестор зможе відбити вартість))



А ось по 1000-2000 дол. не зустрічав ділянок Декілька прикладів навскидку:Ось тут хочуть 46 тис дол. за гектарик:Цікаво коли інвестор зможе відбити вартість))А ось по 1000-2000 дол. не зустрічав ділянок

це все приклади не для с/г, а для якогось бізнесу. в Польщі с/г земля коштує 7 тис євро/га.



а в нас реальна земля під с/г якраз коштує 1 000 -2 000 дол / га. десь під кордоном з РФ - 800 дол / га це все приклади не для с/г, а для якогось бізнесу. в Польщі с/г земля коштує 7 тис євро/га.а в нас реальна земля під с/г якраз коштує 1 000 -2 000 дол / га. десь під кордоном з РФ - 800 дол / га Shaman

Повідомлень: 3715 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 13:39 maniachello Я так зрозумів у тому і полягає суть інвестиції від топікстартера - купити задешево, поки неясна перспектива. Бо потім і сам Шаман вірить, що земля зрівняється вартістю з польською, але вже буде пізно купляти. Ну, звичайно, зараз це ризикована інвестиція, тому має бути відповідна велика знижка за ризик. Дійсно, якщо люди інвестують в крипту, яка може схлопнутися в один день, то і інвестиції в ще не розміновану землю також мають мати місце. Але можна зменшити ризик (і потенційну дохідність інвестиції) - купивши землі подалі від війни на заході або в центрі України (наприклад, Вінницька, Черкаська області і тп.)

Я особисто також вірю, що після вступу в ЄС та НАТО земля має подорожчати в рази впродовж 3-7 років. Але чи буде той вступ і чи залишиться та земля придатною та під контролем України... The_Rebel

Повідомлень: 80 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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