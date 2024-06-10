Інвестування у землю

Shaman написав:купляєш 100-200 га за 200-400 куо, й отримуєш 20-40 куо оренди на рік - тільки папери треба час від часу переоформлювати. але період відносно дешевої землі обмежений
Є в селі в мене 0,25 га землі, яка дісталась в спадок. Прийшов сусід і каже: "хочу на твоїй ділянці щось посадити, ціна 2500 грн в рік". Ну я думаю "краще ніж нічого" і кажу "Домовились, плати". А сусід "та це ти мені плати, за те, що на твоїй ділянці не будуть бур'яни рости."
Дешева спроба маніпуляції, розраховано на тих, кого реально турбує "а що люди скажуть" і чи не останні вони посадили картоплю
це схоже так, на правах реклами, чесно кажучи й не читав уважно. але гадаю питання все більш актуальне. земля може стати більш надійним інструментом, ніж нерухомість.
як там - найбільше отримують ті, хто першим вирішиться на нове?
З землею особливість, що зазвичай варіанти в інтернеті дуже переоцінені. Все ж це не дуже ліквідна нерухомість і люди якщо виставляють на продаж, то в надії на авось ставлять дуже високу ціну. А насправді хороші варіанти трапляються, якщо хтось має знайомого язикатого дядька в селі і той пройдеться по сусідам і запропонує купити ту землю, яку власники й не думали продавати, але насправді вона їм і не потрібна
П.с. У мене в бабусі в селі так майже всю землю фірми пов'язані з Аваковим повикупали майже за безцінь - найняли зазивал і ті пройшлись по селу. Правда це ще було до зняття мораторію, але й оренда на строк 15-49 років - це майже те саме в межах людського життя
це схоже так, на правах реклами, чесно кажучи й не читав уважно. але гадаю питання все більш актуальне. земля може стати більш надійним інструментом, ніж нерухомість.
як там - найбільше отримують ті, хто першим вирішиться на нове?
З землею особливість, що зазвичай варіанти в інтернеті дуже переоцінені. Все ж це не дуже ліквідна нерухомість і люди якщо виставляють на продаж, то в надії на авось ставлять дуже високу ціну. А насправді хороші варіанти трапляються, якщо хтось має знайомого язикатого дядька в селі і той пройдеться по сусідам і запропонує купити ту землю, яку власники й не думали продавати, але насправді вона їм і не потрібна
варіант з дядьком - це коли якийсь холдинг чи фермер викуповує землі там, де працює.
але є приклад, як людина потроху збирає клаптики в різних кутках країни, бо поки що в нас напевне й немає жодного поля, щоб було в одних руках. так от, й ціни ринкові, й документи по пошті обмінюються. тобто якщо розібратися, то не надто складна процедура. але так, загалом ця людина в курсі сг, й знається на деталях.