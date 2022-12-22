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Імпорт свинини впав до 5-річного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 тра, 2023 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Імпорт свіжої, охолодженої та морозива свинини у квітні становив 424 т (що становить $1,03 млн). Це на 80 т, або 16% нижче, ніж на місяць раніше, і встановлює новий рекордний мінімум місячних поставок з 2018 року.
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Додано: Суб 13 тра, 2023 12:10
Через високі ціни на свинину українці стали вегетаріанцями, ведуть здоровий спосіб життя на фруктах і овочах багатих вітамінами.
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