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10 шкідливих фінансових звичок,
яких треба швидше позбутися

10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбутися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 13:20

10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбутися

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці robota.ua назвали найпоширеніші фінансові шкідливі звички, які потрібно викорінити зі свого життя і ні в якому разі не передавати у спадок дітям, якщо хочете мати забезпечене майбутнє.

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10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбутися
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 13:36

Re: 10 шкідливих фінансових звичок, яких треба швидше позбут

Абсолютно незрозуміло чим шкідливі безготвікові розрахунки враховуючи, що:
1.вони приносять кешбек.
2. Користування безвідсотковим кредитом звільняє кошти для інвестицій.
3. Значно простіше відстежувати свої витрати

Та і гонитва за легким заробітком не завжди шкодить, якщо підходити до неї з розумінням
Дюрі-бачі
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