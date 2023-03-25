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Вживані кросовери та позашляховики,
які з роками майже...

Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 10:54

Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже...

Пропонуємо до обговорення:
Американське видання HotCars представило рейтинг моделей автомобілів, які практично не дешевшають з часом.

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Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають
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Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 10:54

Как вы узнали остаточную стоимость автомобилей, которые выпущены в 2023 году?
Сказочники ...
vlad2023
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Модератори: Ірина_, Модератор

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