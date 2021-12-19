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Обшуки на Львівській митниці:
БЕБ виявило «сірої»...

Обшуки на Львівській митниці: БЕБ виявило «сірої»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 14:26

Обшуки на Львівській митниці: БЕБ виявило «сірої»...

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки провело обшуки на Львівській митниці за фактами безмитного ввезення техніки на 40 млн грн.

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Обшуки на Львівській митниці: БЕБ виявило «сірої» техніки на 40 мільйонів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 14:26

І знову КОРУПЦІЯ на наших митницях!!! Скільки ще буде продовжуватися це безкарне свавілля. СБУ та БЕБ виявляють та "рекламують про проведену роботу... А ДАЛІ ВСЕ!!! ЖОДНОГО засудженого, ЖОДНОГО покараного керівника!!! Чому дане Міністерство не несе відповідальності за свою злочинну бездіяльність??? Чому в бюджет не відшкодовуються, завдані збитки??? ПОГОВОРИЛИ, ПОРІШАЛИ, ПОДІЛИЛИСЯ З КИМ ТРЕБА І ЗНОВУ "ДО КОРИТА"!!! ЦЕ НЕ ВЛАДА, А БАНДА ЗЛОЧИНЦІВ!!!
junona2017lev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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