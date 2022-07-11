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БЕБ повідомило про підозру Фірташу і його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 тра, 2023 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.
Дивися повний текст БЕБ повідомило про підозру Фірташу і його топменеджменту: привласнили державного газу на мільярди гривень
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Додано: Пон 15 тра, 2023 15:02
Та не может такого быть. Честнейший человек.
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