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БЕБ повідомило про
підозру Фірташу і його...

БЕБ повідомило про підозру Фірташу і його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 15:02

БЕБ повідомило про підозру Фірташу і його...

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

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БЕБ повідомило про підозру Фірташу і його топменеджменту: привласнили державного газу на мільярди гривень
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Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 15:02

Та не может такого быть. Честнейший человек.
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