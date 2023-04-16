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Нові норми ЄС: водіїв старше
65 років зможуть позбавити прав

Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 11:48

Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише видання inPoland.

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Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 11:48

Маразм … деяким водіям не мішало б проходити тоді цю перевірку кожен місяць !… тому що старші люди культурніше себе ведуть на дорогах ніж молоді і середній вік
allapavlovskaya4
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Модератори: Ірина_, Модератор

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