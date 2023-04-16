Про це пише видання inPoland.
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Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав
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Додано: Вів 16 тра, 2023 11:48
Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав
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Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав
Додано: Вів 16 тра, 2023 11:48
Маразм … деяким водіям не мішало б проходити тоді цю перевірку кожен місяць !… тому що старші люди культурніше себе ведуть на дорогах ніж молоді і середній вік
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