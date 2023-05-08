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У яких країнах українці масово
відмовляються від прихистку

У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 15:11

У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку

Пропонуємо до обговорення:
У Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.

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У яких країнах українці масово відмовляються від прихистку
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 15:11

У Німеччині найбільш людей поїхало додому тому що ця країна веде від'сіювання людей на своїх і чужих. Це найгірша країна з усієї ЄС тому що відношення до людей як до рабів з дуже старою системою правління (бюрократія) яка не вимозі нести відповідальність за свої помилки та халатність, але вимагає від мешканців занадто багато як морально та і матеріально. У вас не правдива статистика
nezabududim555
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Модератори: Ірина_, Модератор

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