Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої...

Додано: Сер 17 тра, 2023 17:50

"... на основных автомагистралях можно увидеть более полусотни таких установок на разных АЗС. Это означает, что если кто-то на электромобиле едет из Киева во Львов, у него будет, где заправиться по дороге. И заправка не будет занимать много времени, это можно будет сделать менее чем за час. Такое направление — перспектива не только этого, но и следующих лет», —БРЕД. Пусть выйдет на житомирскую трассу и посмотрит сколько за час проедет электромобилей с киевскими или львовскими номерами. НОЛЬ!Электромобиль - это идеальный городской автомобиль и второй автомобиль в семье. Особенно, если жить в частном доме в пригороде. А пока я не увижу, что междугородние автобусы и фуры ездят на електрике, то не нужно мне рассказывать об электропутешествиях Киев-Львов.PS: не оспариваю техническую возможность такого путешествия, но это для любителей адреналина и экзотических ощущений.