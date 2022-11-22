RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Герус анонсував масове відкриття
на АЗС станцій швидкої...

Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 17:49

Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої...

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч на українських АЗС планується масове відкриття установок швидкого заряджання електротранспорту.

Дивися повний текст
Герус анонсував масове відкриття на АЗС станцій швидкої зарядки електрокарів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99049
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 17:50

"... на основных автомагистралях можно увидеть более полусотни таких установок на разных АЗС. Это означает, что если кто-то на электромобиле едет из Киева во Львов, у него будет, где заправиться по дороге. И заправка не будет занимать много времени, это можно будет сделать менее чем за час. Такое направление — перспектива не только этого, но и следующих лет», —БРЕД. Пусть выйдет на житомирскую трассу и посмотрит сколько за час проедет электромобилей с киевскими или львовскими номерами. НОЛЬ!
Электромобиль - это идеальный городской автомобиль и второй автомобиль в семье. Особенно, если жить в частном доме в пригороде. А пока я не увижу, что междугородние автобусы и фуры ездят на електрике, то не нужно мне рассказывать об электропутешествиях Киев-Львов. :)
PS: не оспариваю техническую возможность такого путешествия, но это для любителей адреналина и экзотических ощущений.
LutsMan
 
Повідомлень: 961
З нами з: 10.06.08
Подякував: 211 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних...
R2 » П'ят 12 тра, 2023 00:03
1 203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 тра, 2023 00:03
hazanovich_alexey
Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу...
R2 » Сер 01 лют, 2023 18:25
1 266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 20:46
Ромасик
Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків...
R2 » Вів 22 лис, 2022 20:37
2 913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2022 13:06
Habib

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (470)
17.05.2023 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.