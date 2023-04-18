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Нардепи пропонують визначати
розмір доплати військовим...

Нардепи пропонують визначати розмір доплати військовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 10:22

Нардепи пропонують визначати розмір доплати військовим...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9300 про внесення змін до статті 9 закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо виплати додаткової винагороди.

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Нардепи пропонують визначати розмір доплати військовим по-новому
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