Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року за результатами нового дослідження групи експертів Penfold.
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Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа
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Додано: Суб 20 тра, 2023 12:09
Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни...
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Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа
Додано: Суб 20 тра, 2023 12:10
Автор, с такими заявлениями публикуйте ссылки. Попробуйте найти жилье в Турции за 15 баксов в сутки, даже без питания.
Польша в 2 раза дешевле Хорватии? Тоже без ссылки не поверю
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