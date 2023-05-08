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Вистачить 15 євро на добу:
названо найбюджетніші країни...

Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 12:09

Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни...

Пропонуємо до обговорення:
Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року за результатами нового дослідження групи експертів Penfold.

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Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 12:10

Автор, с такими заявлениями публикуйте ссылки. Попробуйте найти жилье в Турции за 15 баксов в сутки, даже без питания.
Польша в 2 раза дешевле Хорватии? Тоже без ссылки не поверю
oknerbob
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 12:10

Турция не Европа
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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