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Перший електромобіль
Rolls-Royce розкупили на рік...

Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 10:22

Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на новий Rolls-Royce Spectre перевищив усі очікування.

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Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік наперед ще до початку виробництва (фото)
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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 10:22

400к? АХАХАХА
Судя по рендерам, я прикинул стоимость в 40, думал уже присмотреть себе тоже.

А так, китайцы за 40-50 поинтереснее электрокары выкатывают
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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