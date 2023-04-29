Попит на новий Rolls-Royce Spectre перевищив усі очікування.
Дивися повний текст
Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік наперед ще до початку виробництва (фото)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 тра, 2023 10:22
Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік наперед ще до початку виробництва (фото)
Додано: Сер 24 тра, 2023 10:22
400к? АХАХАХА
Судя по рендерам, я прикинул стоимость в 40, думал уже присмотреть себе тоже.
А так, китайцы за 40-50 поинтереснее электрокары выкатывают
|