RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україну можуть не
повернутися до 2,7 млн осіб

В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 21:54

В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб

Пропонуємо до обговорення:
Український ринок через війну став меншим за польський. Людський капітал України сильно постраждав, і не факт, що його вдасться відновити найближчими роками, бо не повернутися додому можуть до 2,7 млн осіб. Проте в країни залишилася низка інших конкурентних переваг.

Дивися повний текст
В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99072
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 21:54

Меня терзают смутные сомнения, что "компании сектора потребительских товаров" верили в сказки про 52 миллиона :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом...
R2 » Суб 20 тра, 2023 15:39
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 тра, 2023 15:39
salvydas
Частину внутрішніх переселенців можуть позбавити виплат...
R2 » Сер 10 тра, 2023 14:51
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 тра, 2023 14:52
zagrebelnyy1911
Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального...
R2 » Пон 03 кві, 2023 20:00
1 445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 кві, 2023 20:00
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (488)
25.05.2023 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.