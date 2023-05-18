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Гетманцев розповів, як підприємцям уникнути штрафів з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 тра, 2023 12:18
Пропонуємо до обговорення:
29 травня ВРУ прийняла за основу проєкт закону № 8401 що скасовує пільгові 2% податку для підприємців. Планується, что скасування відбудеться з 1 липня 2023 року.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, як підприємцям уникнути штрафів з 1 липня 2023 року
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Додано: Сер 31 тра, 2023 12:19
Дивно, що тут немає коментарів про те, як держава вбиває бізнес)) Скільки не діджиталізуй, спрощуй, відміняй, вводь - все рівно ті виробники алкашки і цигарок будуть порчі наводити на законодавців))
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denicovanady
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