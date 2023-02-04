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Чи має право на податкову
знижку фізична особа-підприємець

Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:40

Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна податкова служба у Житомирській області.

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Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:40

ну и где главный вывод? из цельного третьего абзаца?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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