Про це повідомляє Державна податкова служба у Житомирській області.
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Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:40
Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець
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Дивися повний текст
Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець
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