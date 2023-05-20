Нові ставки акцизного податку на автогаз та дизпаливо можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.
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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:22
У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на...
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Дивися повний текст
У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:22
Дело говорит. Вместо казны кеш рубят установщики ГБО, цены себе не сложат. Прям как аргонщики.
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