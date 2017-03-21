Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами:...

Додано: Чет 08 чер, 2023 23:26

wild.tomcat написав: чому їм мали б їх видати? чому їм мали б їх видати?

Я почём знаю? Это журналист пишет "змінюється статус користувача таких транспортних засобів — тепер вони стануть водіями транспортних засобів і перестануть бути просто пішоходами". Чтобы так волшебно произошло, им должны автоматически выдать права. Почему-то не верю.Возможно, закон требует, чтобы управление этими ТС осуществлялось только водителями, а значит или получаешь права или тебя штрафуют за управление ТС без прав, но это уже совсем другое. Да и тоже сомневаюсь.А вот в то, что журналист в школе не выучил, что водитель ТС и управляющий ТС - это две большие разницы, почему-то верю. Ещё он с какого-то перепугу решил, что велосипеды с мотором относятся к "приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами". Видать, никогда такого велосипеда не видел. А про то, что ездящие быстрее 50 км/ч становятся мотоциклами - это совсем посторонней музыкой навеяло. В законе вообще нет слова "мотоцикл".Что касается закона, то пока ещё ничего особенного не изменилось. Ну станут эти электросамокаты кроме, как мопедами по ПДД, ещё и "низькошвидкісним легким електричним транспортним засібом". Нигде ж не написано, как этим ТС ездить. Поэтому продолжают подчиняться правилам для мопедов.