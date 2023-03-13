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З'явилися перші в світі
смартфони з "немерехтливими"...

З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 02:45

З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими"...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Honor представила нові смартфони Honor 90 і 90 Pro. Дизайн у них традиційно, на любителя, зате обидві моделі отримали основну камеру на 200 Мп і екран з рекордним значенням ШІМ – 3840 Гц.

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З'явилися перші в світі смартфони з \"немерехтливими\" екранами
R2
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