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Більшість кандидатів провалили
іспит на посвідчення...

Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:11

Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою, що триває перший тиждень, лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини - практичне.

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Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою - МВС
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:11

Торгівля правами під прикриттям навчальних заходів дала сбій? Як же це радує.
Але там стільки скелетів у цих мвс і стільки звикших брати хабарі, що систему іще виправляти і виправляти.

Мій знайомий три рази здавав практику. Бо не хотів платити за те, щоб здати з першого разу. Сідав до нього інструктор і перебирав управління на себе, щоб не виконав завдання. І не докажеш, що винен інструктор. Поки на машині друга не приїхав. Але це було років десять назад. Не певен, що зараз там щось помінялось.
myrfun
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