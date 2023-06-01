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Максимальна пенсія в Україні:
який розмір та хто її отримує

Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 05:30

Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найвищими вважаються пенсії від десяти тисяч гривень. Однак їх одержує меншість.

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Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує
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