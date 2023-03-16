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ТОП-10 українських компаній за
чистим доходом (інфографіка)

ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:54

ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У десятці найбільших ІТ-компаній домінують сервісні компанії.

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ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)
R2
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А де СофтСерв? О_О
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Модератори: Ірина_, Модератор

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