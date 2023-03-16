У десятці найбільших ІТ-компаній домінують сервісні компанії.
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ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 20:54
ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)
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Дивися повний текст
ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)
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