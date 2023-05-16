Багато українців виїхали до Польщі на своїх автомобілях або придбали там авто на європейській реєстрації вже після приїзду.
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Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі
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Додано: Вів 13 чер, 2023 22:20
Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі
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Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі
Додано: Вів 13 чер, 2023 22:21
Как-то не раскрыта тема что же всё таки "случайно, не заметив" совершают. Неправильную парковку, проехав на красный с превышением скорости, не пристегнувшись, разговаривая по мобильному телефону заодно перевозя ребёнка не в детском кресле и предварительно тяпнув стакан водки?
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