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Кабмін спростив реєстрацію
транспортних засобів: можна...

Кабмін спростив реєстрацію транспортних засобів: можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:43

Кабмін спростив реєстрацію транспортних засобів: можна...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, напівпричепів, мотоколясок та мопедів.

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Кабмін спростив реєстрацію транспортних засобів: можна буде зробити в електронній формі
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:44

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