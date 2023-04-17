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В ЄС розповіли, якими будуть
шенген-візи нового формату

В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:03

В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату

Пропонуємо до обговорення:
Парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн.

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В ЄС розповіли, якими будуть шенген-візи нового формату
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:03

Підскажіть хто знає, звичайні візи робочі, по типу таких, будуть давати? https://multi-viza.com.ua/robocha-viza- ... ormlennya/

Чи також зміни? Цікавить робочі звичайні на рік.
2019konstantin
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