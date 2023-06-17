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Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 чер, 2023 00:06
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планується активно розвивати зарядну інфраструктуру для електричних транспортних засобів. Разом з тим, електрика в країні подорожчала, через що в деяких виникають сумніви щодо економічної виправданості використання електрокарів.
Дивися повний текст Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на електромобіль в Україні
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Додано: Пон 19 чер, 2023 00:06
30% втрат? Ви хоть колись мали справу з електрокарами? Чи так статю ляпнули абись було. Ще одна смішна цифра 10.4 кіловати на 100, серйозно ? Це як тре їхати з гори за вітром режим пенсіонер присмерті?. Реальні втрати до 10% а розхід 14 кв на 100.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 00:15
проїхати 100 км на електрокарі у 14,5 разів дешевше, ніж на бензині.
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