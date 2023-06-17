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Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 чер, 2023 15:16
Амортизация авто - в среднем 10% от прошлогодней стоимости
При небольших пробегах это главный расход
Пример: цена авто - 10к, амортизация за год - 1к.
При городском пробеге на работу - домой (5 тыс км) получаем 20 баксов на 100 км только амортизации.
К этому добавим страховки, парковки, мойки, мелкая кузовщина, Т\О, вложения в подвеску по причине плохих дорог.
И только после этого есть смысл заикаться про расход топлива.
Если вы, конечно, не таксист. Но за солярку таксиста опять же платит всегда клиент.
Электромобили это конечно круто, если ты живёшь в тёплом климате и можешь выплатить лизинг за три года. До нищих\холодных стран прогресс пока не дошёл.
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anduzenko
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:13
А чому ж ви не враховуєте вартість акумуляторної батареї, термін служби якої обмежений.
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olwico_k
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:25
vadimv написав: Ukrainian написав:
проїхати 100 км на електрокарі у 14,5 разів дешевше, ніж на бензині.
А на велосипеді - взагалі безкоштовно.
Дурня
Треба добре екіпірування каска одяг рукавиці окуляри взуття
Що року заміна певних комплектуючих : зірки ланцюг від 2000 грн/рік , + колодки пару раз в рік по 200-400 грн грубо за комплект , камери чи покришки, змазка ланцюга, велозамок. Покришки літні покришки зимові. Краще велосипед літній і велосипед зимовий , почнем з вартості велосипеда який буде їздити , а не ломатися що 100 км , це від 25тис, а щоб їзда була в кайф я б сказав від 40 тис
Добре їсти треба ! Голодний і на хот догах далеко не заїдеш.
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yama
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Додано: Вів 20 чер, 2023 11:04
При стоимости Leaf 2015г.в. 10.000$ пробег авто 120км и выше и это без особой экономии. Не так уж много за эти деньги можно купить бензиновых или дизельных авто таких же годов выпуска, а гибридов ещё и поискать надо. А при расходе 4 л на 100 км (1, 52грн.) - это 38 грн/л , цена бодяги которую в гибрид ни один адекватный владелец не будет заправлять. А стоимость потери ёмкости батареи за 5-7 лет с лихвой компенсируется разницей в обслуживании ДВС(масла, фильтра, тормозные колодки,ГРМ и т.д.) плюс ко всему экономия на топливе. Конечно если заряжать постоянно авто на быстрых зарядках, то тут экономия минимальная и соизмерима с авто на газу. Но большинство авто заряжает дома и по ночному тарифу, что ещё увеличивает экономию!
А вообще из тех , кто пересел на электрокар, больше никогда не вернётся к ДВС. Обратное говорят только те у кого никогда не было электромобили!
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petrovikttt
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:11
Странный расчет стоимости. Стоимость электроэнергии при зарядке от зарядной станции в разы выше стоимости электроэнергии для населения. В этом случае автомобиль на газе уже экономичнее электрички.
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krehno_al
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Додано: Сер 21 чер, 2023 00:14
В сенсі "На Украине"?! Якщо ви, автор, пишите на русняцькому - пишіть вірно.
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stan_4_niko
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