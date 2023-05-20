Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати.
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Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
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Додано: Пон 19 чер, 2023 23:19
Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...
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Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
Додано: Пон 19 чер, 2023 23:19
Примечательно, что НБУ готов принимать обращения только про отказы в обмене. Если банк не принимает наличку для пополнения счёта, то всё остаётся по-прежнему: только в суд.
Да и разве было так, что совсем не принимали? Всего лишь курс ставили (и продолжают ставить) разный для разных купюр. Минимального курса нет. Уверен, что по нулевому для обмена примут все.
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