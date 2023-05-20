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Чи можуть обмінники та банки
відмовляти у обміні...

Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 23:19

Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...

Пропонуємо до обговорення:
Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати.

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Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 23:19

Примечательно, что НБУ готов принимать обращения только про отказы в обмене. Если банк не принимает наличку для пополнения счёта, то всё остаётся по-прежнему: только в суд.

Да и разве было так, что совсем не принимали? Всего лишь курс ставили (и продолжают ставить) разный для разных купюр. Минимального курса нет. Уверен, что по нулевому для обмена примут все.
moveton
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