Попри війну ПриватБанк не зупиняє впровадження інноваційних технологій та розвиток мережі прийому оплат картками — еквайрингу.
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ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:54
ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому...
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ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками
Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:54
А чому б не розширять?
Кожен місяць віддай за термінал від 200 гривень, та з кожної транзакції віддай 2 та більше процентів. Гетьманцев, ау, ти ж лбіцяв їх поставити у світові рамки! Чи з банками воювати складніше ніж з підприємцями?
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:14
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