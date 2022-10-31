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ПриватБанк розпочинає масштабне
оновлення мережі прийому...

ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:54

ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому...

Пропонуємо до обговорення:
Попри війну ПриватБанк не зупиняє впровадження інноваційних технологій та розвиток мережі прийому оплат картками — еквайрингу.

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ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому оплат картками
R2
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А чому б не розширять?
Кожен місяць віддай за термінал від 200 гривень, та з кожної транзакції віддай 2 та більше процентів. Гетьманцев, ау, ти ж лбіцяв їх поставити у світові рамки! Чи з банками воювати складніше ніж з підприємцями?
leoiskander
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:14

leoiskander
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