Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
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Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, — Кличко
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:49
Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища...
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Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, — Кличко
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