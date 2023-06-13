В Україні всі економічні субʼєкти мають бути рівними перед законом і не повинно бути олігархів.
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Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 18:26
Україна має стати країною, де нікого не назвеш...
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Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський
Додано: Сер 28 чер, 2023 18:26
Тобто всіх Коломойських, Ахметових та їх подібних лишити громадянства України і вуаля- немає олігархів українських.
Додано: Чет 29 чер, 2023 09:55
наш володя копіює іншого вову с північних болот, 20-ти річної давнини...
Додано: Чет 29 чер, 2023 10:02
Re: Україна має стати країною, де нікого не назвеш...
Цікаво, а щось робити для цього в ОП планують?
ПС, до речі, Україна майбутнього - це воєнком доларовий мільйонер або красуня-дружина депутата з освітою в дизайні інтерєрів на керівній посаді АНТК "Антонова"...
Додано: Чет 29 чер, 2023 15:16
Черговий висер ні про що від зє-клоуна, котрого до влади привів олігарх.
Бджоли проти меда, ага, цілком віриться.
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