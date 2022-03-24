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Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 30 чер, 2023 00:17
Пропонуємо до обговорення:
Що та як змінюється для українців
Ще 8 травня набув чинності Закон України № 3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану», який вносить низку змін до кількох законів, що стосуються діяльності державних та приватних виконавців в умовах воєнного стану.
Дивися повний текст Зміни щодо примусового стягнення боргів та арештів банківських рахунків
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