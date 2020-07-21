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Finance.ua: Зміни щодо примусового
стягнення боргів та...

Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 00:17

Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...

Пропонуємо до обговорення:
Що та як змінюється для українців
Ще 8 травня набув чинності Закон України № 3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану», який вносить низку змін до кількох законів, що стосуються діяльності державних та приватних виконавців в умовах воєнного стану.

Дивися повний текст Зміни щодо примусового стягнення боргів та арештів банківських рахунків
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 00:18

Заборгованість має бути доведена судом!! А не те, що відбувається зараз. Якісь мутні нотаріуси з незаконними виконавчими написами, виконавці, які видають постанови і діють з порушенням законодавства.
ankaelka123
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:28

август 2023 . Я обратился в исполнительную службу, написал им обращение признать счет как основной и позволить проводить операции на сумму 13400грн - вместо этого 15августва они списали деньги с карты под ноль и после этого наложили ограиничения на сумму 13400грн в месяц. Банк сообщает что если будет еще обращения исполнительной по списанию они будут эти деньги списывать
martinforest6
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:28

Тепломережа передала заборгованість приватному виконавцю, мене ніхто не попереджав, рахунок виконавець заблокував, кошти, які були, списані, ніякої квитанції немає. Але вирішити питання не можна так як сам приватний виконавець не виходить на зв"язок, з 4-х телефонів ні один не відповідає, на листи, на його електронну пошту, відповіді немає....Все це наводить на погані думки, що ця людина задумала і як на все це реагувати? Я згодна виплатити борг, але на рахунок тепломережі, а не цьому виконавцю, що поводиться як шахрай.
rissakulch
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