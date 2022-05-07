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Finance.ua: Зміни щодо примусового
стягнення боргів та...

Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:17

Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...

Пропонуємо до обговорення:
Що та як змінюється для українців
Ще 8 травня набув чинності Закон України № 3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану», який вносить низку змін до кількох законів, що стосуються діяльності державних та приватних виконавців в умовах воєнного стану.

Дивися повний текст Зміни щодо примусового стягнення боргів та арештів банківських рахунків
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:18

Заборгованість має бути доведена судом!! А не те, що відбувається зараз. Якісь мутні нотаріуси з незаконними виконавчими написами, виконавці, які видають постанови і діють з порушенням законодавства.
ankaelka123
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28

август 2023 . Я обратился в исполнительную службу, написал им обращение признать счет как основной и позволить проводить операции на сумму 13400грн - вместо этого 15августва они списали деньги с карты под ноль и после этого наложили ограиничения на сумму 13400грн в месяц. Банк сообщает что если будет еще обращения исполнительной по списанию они будут эти деньги списывать
martinforest6
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:28

Тепломережа передала заборгованість приватному виконавцю, мене ніхто не попереджав, рахунок виконавець заблокував, кошти, які були, списані, ніякої квитанції немає. Але вирішити питання не можна так як сам приватний виконавець не виходить на зв"язок, з 4-х телефонів ні один не відповідає, на листи, на його електронну пошту, відповіді немає....Все це наводить на погані думки, що ця людина задумала і як на все це реагувати? Я згодна виплатити борг, але на рахунок тепломережі, а не цьому виконавцю, що поводиться як шахрай.
rissakulch
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Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2023 17:46

Погашення

rissakulch Вітаю! Приватний виконавець і не буде йти на контакт, зазвичай, на дзвінок може відповісти максимум секретар, які, зазвичай, зовсім не компетентні в таких питаннях, і ведуть себе відверто по бидлянськи. Але по хорошому потрібно надсилати запит на електронну адресу, або рекомендованим листом.Можу допомогти, якщо ще актуально.
kirushkasim
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:07

Та вони ті ще падлюки. Стягнули 8 з половиною тисяч (все що на картці було, соціальні виплати на дитину)!!! Теж теплові мережі. Виконувач стягнути стягнув. А тепловим мережам перерахував лише 300 гривень з восьми з половиною тисяч!!! Питання: куди ділися вісім тисяч з хвостиком і чому вони вважають, що знімати соціальні гроші на дитину то є законно?!

Тим паче борг вони самі нарахували з повітря , да і в тій квартирі по якій борг я не проживала ще з липня 2021. Чудики.
valeriyazolotko78
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:54

Re: Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та..

Зразок заяви краще взяти на сайті Мінюста:
https://centraljust.gov.ua/poslugy/posl ... azki_zayav
Howl
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