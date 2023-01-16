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Відмова від готівки: у
Зеленського розкрили план...

Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:13

Кто давал взятки они в любом виде придумают как их дать а для людей сделают хуже
motoharakiri
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33

Кто читал внимательно, чинуши будут анализировать опыт и сценарий перевода экономики , в Швеции заняло 10 лет, значит в Украине это только намерение декларации ,а значит политический пиар.
volkov76111
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:58

  volkov76111 написав:Кто читал внимательно, чинуши будут анализировать опыт и сценарий перевода экономики , в Швеции заняло 10 лет, значит в Украине это только намерение декларации ,а значит политический пиар.

Електронні гроші та ще з терміном дії.
Повний контроль на витрати з боку держави.
Відсутність накопичень і всі щасливі.
Корупція? Великий капітал у цьому сенсі давно пішов у криптовалюту, все це для того ж пересiчного, нічого нового.
Чому б не спробувати черговий експеримент, тут же за кредити на все погоджуються, абсолютно на все.
Тоді ми йдемо до вас.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57

  motoharakiri написав:Кто давал взятки они в любом виде придумают как их дать а для людей сделают хуже

Натурою та продуктами харчування
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