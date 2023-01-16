Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:13
Кто давал взятки они в любом виде придумают как их дать а для людей сделают хуже
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33
Кто читал внимательно, чинуши будут анализировать опыт и сценарий перевода экономики , в Швеции заняло 10 лет, значит в Украине это только намерение декларации ,а значит политический пиар.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:58
Електронні гроші та ще з терміном дії.
Повний контроль на витрати з боку держави.
Відсутність накопичень і всі щасливі.
Корупція? Великий капітал у цьому сенсі давно пішов у криптовалюту, все це для того ж пересiчного, нічого нового.
Чому б не спробувати черговий експеримент, тут же за кредити на все погоджуються, абсолютно на все.
Тоді ми йдемо до вас.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:31
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