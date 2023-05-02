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Офіс Президента хоче покласти
функції контролю за...

Офіс Президента хоче покласти функції контролю за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:49

Офіс Президента хоче покласти функції контролю за...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента планують найближчим часом розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачатиме концентрацію функцій контролю в одному державному органі замість кількох як зараз.

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Офіс Президента хоче покласти функції контролю за бізнесом на один орган
R2
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