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Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:11
Пропонуємо до обговорення:
Болгарія продовжує свої спроби приєднатись до єврозони. Однак цей термін постійно відсувається через невиконання відповідних умов. Таким чином Болгарія хоче ввести дві офіційні державні валюти одночасно в країні.
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П'ят 05 тра, 2023 13:56
cohan