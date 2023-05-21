У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну. Буде потрібен документ, що засвідчує відповідність.
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У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:49
У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення...
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Дивися повний текст
У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну
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