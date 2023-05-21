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У Верховній Раді пропонують
змінити правила ввезення...

У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:49

У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну. Буде потрібен документ, що засвідчує відповідність.

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У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну
R2
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А что будет делать битый утиль ввезённый пачками из США ?
reshetnikov_app
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Питання просте - Це зараз допоможе чи нашкодить обороноздатності?
finuser521
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Модератори: Ірина_, Модератор

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